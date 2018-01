Meer meldingen bemoeienis met onderzoeken

Er zijn nieuwe klachten binnengekomen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid over beïnvloeding van onafhankelijke onderzoeken. Eén klacht gaat over bemoeienis met onderzoeksinstituut WODC en twee over de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft dat bekendgemaakt in het debat over de politieke beïnvloeding van het WODC, dat onderzoek doet naar justitiebeleid.

In december berichtte Nieuwsuur dat politieke druk is uitgeoefend op onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum naar het wietbeleid van de regering. Zo werden volgens een klokkenluidster onderzoeksvragen en conclusies aangepast.

Zowel WODC als de inspectie horen onafhankelijk te werken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Eén van de klachten over de inspectie gaat volgens de minister over de ,,integriteit van uitgevoerd onderzoek”. Grapperhaus laat hiernaar kijken en zal het onderzoek van de inspectie niet publiceren totdat de klacht is uitgezocht.

,,Er zijn dingen niet goed gegaan’’, herhaalde Grapperhaus tijdens het debat over het WODC. Hij bekijkt of er meer afstand nodig is tussen het instituut en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij wil wel eerst de uitkomst afwachten van enkele onderzoeken naar de kwestie.

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen deze onderzoeken ook afwachten. Ze sluiten niet uit dat het WODC uiteindelijk wel op grotere afstand van het ministerie moet komen. Het instituut is nu nog gevestigd in het gebouw van Justitie en Veiligheid zelf.

De oppositiepartijen PVV, GroenLinks en SP willen niet wachten en zien het liefst dat het WODC wordt verplaatst.

In totaal lopen er drie onderzoeken naar wat er bij het WODC is gebeurd. Eén commissie kijkt naar de ,,wetenschappelijke standaard” van rapportages over het wietbeleid uit 2013 en 2014. Twee andere commissies onderzoeken of er later wellicht ook nog invloed is uitgeoefend op onderzoekers en hoe het ministerie is omgegaan met de klacht van de klokkenluidster.