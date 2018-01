Illegale bitcoinhandel leverde miljoenen op

Dertien mannen hebben in anderhalf jaar tijd ongeveer 10 miljoen euro verdiend aan het witwassen van bitcoins, die verdiend waren in de criminele handel. Het Openbaar Ministerie beschouwt zes mannen als de hoofdverdachten. Voor de strafzaak tegen deze zes, die dinsdag in Utrecht begon, zijn zes dagen uitgetrokken.

Drie mannen van 21, 25 en 29 jaar uit Arnhem en Krimpen aan den IJssel fungeerden volgens het OM als bankiers. Zij namen bitcoins in die werden aangeboden op DarknetMarkets, een ondergrondse website voor illegale transacties. Drie verdachten van 21, 39 en 44 jaar waren belangrijke klanten. Er is zeker 365 keer gehandeld.

De verdachten gebruikten software om het spoor van de bitcoins uit te wissen en ruilden ze vervolgens legaal in voor contant geld. Dat geld werd op tientallen bankrekeningen geboekt en dan opnieuw opgenomen. Klanten moesten 10 procent commissie betalen, terwijl voor legale bitcoinhandel een commissie van 0,25 tot 1 procent gebruikelijk is, zegt het OM.

Justitie kwam de bende op het spoor door een ander onderzoek naar een fraude met facturen en een internationaal onderzoek naar drugshandel. Al in 2016 startte het mega-onderzoek NOCIS. Het bleek dat de bende niet alleen in Nederland actief was, maar ook bitcoins wisselde in Riga en op Malta en Cyprus. Bankrekeningen stonden op naam van henzelf, maar ook op naam van door hun opgerichte stichtingen en van katvangers. In het onderzoek maakte Justitie gebruik van onder andere pseudokoop, infiltratie en tappen.

Behalve voor de bitcoinhandel beschuldigt het OM een aantal verdachten ook van wapenbezit en harddrugshandel. Woensdag of donderdag komt het OM naar verwachting met de strafeisen tegen het zestal.