‘Mensen overschatten zich online’

Mensen zijn online niet zo goed als ze denken. We overschatten hoeveel we weten van digitale veiligheid. We denken dat we er veel verstand van hebben, maar dat klopt vaak niet, zegt beveiliger Symantec. Zo maken mensen geregeld de fout om één wachtwoord voor meerdere accounts te gebruiken. Als bij één site een inbraak is, kunnen hackers proberen of de gestolen wachtwoorden ook ergens anders werken. We laten onze virtuele achterdeur openstaan, aldus Symantec.

Volgens Symantec werden vorig jaar 3,4 miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercrime, dus ongeveer een op de vijf mensen. Ze raakten in totaal 1,3 miljard euro kwijt. Het gemiddelde slachtoffer is enthousiast over technologie en gebruikt graag meerdere apparaten. Zo hebben slachtoffers bovengemiddeld vaak een smartwatch of een slim huishoudelijk apparaat. Tegelijk hebben ze een ,,blinde vlek” voor veiligheid.

In heel Europa kregen 98,2 miljoen mensen te maken met digitale misdaad. De schade daarvan bedroeg 23,3 miljard euro. Dat is ongeveer de omvang van de economie van IJsland.

De meest voorkomende vorm van cybercrime in Nederland is phishing. Daarbij worden mensen door oplichters aangespoord om ergens hun gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, zodat de cybercriminelen daarmee hun slag kunnen slaan.

Symantec sprak met meer dan 20.000 mensen in twintig landen, onder wie ruim duizend Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt uit dat veel mensen vertrouwen hebben in de digitale veiligheid van banken en providers, en in zichzelf. Het vertrouwen in de overheid en in sociale media daalde juist.