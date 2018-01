Moordenaars Prins voor lange tijd de cel in

De rechtbank in Maastricht heeft drie mannen uit Brunssum veroordeeld tot zeer lange celstraffen wegens de moord op hun plaatsgenoot Sven Prins en poging tot moord op diens vriend Nicky. Xionel B. (29) moet dertig jaar de cel in, Jurandy T. (32) kreeg levenslang en Sergio K. (27) kreeg eveneens dertig jaar.

Prins werd in september 2015 na een achtervolging doodgeschoten. Zijn vriend overleefde de aanslag. De moord zou het trieste dieptepunt zijn van een al langer slepende ruzie in het Limburgse drugscircuit. Een undercoveragent ontmaskerde de verdachten door zwaar wapentuig bij hen te kopen. Daarbij vertelden de verdachten volgens het Openbaar Ministerie (OM) over hun aandeel in de moord op Prins. Het drietal werd daarop gearresteerd.

De drie bekennen wel de wapenhandel, maar niet dat ze achter de moord zitten. Het OM had celstraffen van 25 jaar geëist tegen drie verdachten.

De rechtbank wil voorkomen dat verdachte T. ooit nog terugkeert in de samenleving. De rechtbank noemt T, die eerder op Curaçao al tien jaar in de gevangenis zat wegens geweldsdelicten, een ,,echte killer”, gewetenloos en zonder respect voor het leven van anderen. T. schoot vanuit een rijdende auto met een AK47 salvo’s af op de voor hem vluchtende auto, waarin Prins en diens vriend Nicky zaten.

De twee andere verdachten krijgen ieder dertig jaar omdat de rechtbank ook de door hen gedane wapenhandel en hun strafblad zwaar laat meewegen.

Tijdens de uitspraak brak tumult uit op de publieke tribune, waarop de rechtbank deze liet ontruimen. Zo’n twintig mensen moesten naar buiten.