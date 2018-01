Nederlanders in de race voor Oscars

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema maakt kans op een Oscar voor zijn camerawerk voor de film Dunkirk. Het is voor zover bekend voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlander in deze categorie is genomineerd. De Nederlandse make-upartiest Arjen Tuiten is in de race voor een Oscar voor zijn werk voor de film Wonder. Dat werd bekendgemaakt door de Academy die de beeldjes uitreikt

Van Hoytema maakte de afgelopen jaren carrière in Hollywood met films als The Fighter, Interstellar en Spectre. Dunkirk draaide hij anderhalf jaar geleden samen met regisseur Christopher Nolan, onder meer in het Nederlandse Urk. De oorlogsfilm vertelt over de evacuatie van honderdduizend Britse en Franse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s waren omsingeld op de stranden van Duinkerke. Hoofdrollen worden gespeeld door Kenneth Branagh, Mark Rylance, Tom Hardy en Cilian Murphy.

Wonder vertelt over een misvormde jongen die voor het eerst naar school gaat. De hoofdrol in de film wordt gespeeld door Julia Roberts. De in Friesland geboren Tuiten werkt al een aantal jaar als make-upartist in Hollywood. Hij werkte eerder onder meer aan films als World War Z, Thor, Iron Man 2 en Alice in Wonderland.