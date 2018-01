Met deze tips koop jij een auto die bij je past

Heb jij het goede voornemen om dit jaar een nieuwe auto te kopen? Na een positief 2017, waarin de autoverkoop met maar liefst 8,4 procent is gestegen, ziet de prognose voor 2018 er ook rooskleurig uit. De aankoop van een auto gaat echter niet over een nacht ijs. Je wilt uiteraard de juiste keuze maken. Hier moet je op letten als je een auto gaat kopen.

De verkoopstijging over heel 2017 is volgens BOVAG en RAI Vereniging toe te schrijven aan de opleving van de Nederlandse economie. In 2016 werd nog een dieptepunt bereikt met 382.514 registraties, terwijl in 2017 414.538 auto’s zijn verkocht. Het best verkochte model van 2017 is de Renault Clio en het bestverkochte merk van 2017 is Volkswagen, gevolgd door Renault en Opel.

Als je een nieuwe auto gaat kopen, is het handig om eerst een wensenlijstje te maken. Waar wil je de auto voor gebruiken en hoeveel geld heb je te besteden? Met dit wensenlijstje ga je goed voorbereid naar de dealer of de garage. Uiteraard is het ook mogelijk om eerst online te oriënteren wat voor aanbod er is, zowel nieuw als tweedehands.

Waar moet je op letten?

Waar moet je op letten? Allereerst de instaphoogte en de hoeveelheid ruimte en zitplaatsen die je nodig hebt. Als je jonge kinderen hebt, is het fijn om een auto te kiezen met een hoge instap. Hierdoor hoef je minder diep te bukken bij het plaatsen van een kinderzitje. Met kinderen is het daarbij handig om iets meer ruimte te hebben. Een vierdeurs of stationwagen is met een gezin een goede keuze. Let er wel op dat een grotere auto meer weegt en meer brandstof verbruikt. Dit betekent dat je ook meer wegenbelasting betaalt.

Bij de aankoop van een auto komen behoorlijk wat kosten kijken. Bijvoorbeeld voor de wegenbelasting, aanschafbelasting, brandstof, autoverzekering en het onderhoud. Het is verstandig om deze kosten eerst op een rij te zetten, voordat je een definitieve keuze maakt. Kijk ook eens bij tweedehands auto’s; met name kleine occasions zoals de Opel Corsa zijn gewilde auto’s.

Tenslotte is het goed om te kijken naar de veiligheidsmaatregelen van een auto. Vraag naar de standaarduitrusting van de uitvoering die je hebt gekozen. Ook kun je zelf, tijdens een proefrit, letten op bijvoorbeeld airbags, anti-whiplash hoofdsteunen, stuurbekrachtiging en ergonomische zitpositie. Zodra je je wensen duidelijk in beeld hebt, is het tijd voor een proefrit. Neem rustig de tijd, want een auto kopen doe je niet dagelijks.