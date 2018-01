DNA-onderzoek Nicky Verstappen in februari

Het eerder aangekondigde grootschalige DNA-onderzoek in de moordzaak van Nicky Verstappen begint in februari. Dat heeft justitie woensdag laten weten. Meer bijzonderheden maken politie en justitie komende vrijdag bekend tijdens een persconferentie.

De elfarige Nicky Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Een dader is nooit gevonden, maar wel DNA-sporen. Eerder werden die sporen al vergeleken met de 270.000 profielen in de Nationale DNA-databank. Dat leverde geen resultaat op.

Justitie laat nu zo’n 15.000 mannen oproepen om vrijwillig DNA af te staan. Het gaat om het grootste verwantschapsonderzoek ooit in Nederland. Het onderzoeksteam hoopt dat op die manier een (familielid van een) verdachte in beeld komt. Daarmee zou uiteindelijk de moordenaar van Nicky Verstappen kunnen worden opgespoord.

Eind vorig jaar werden al 1500 mannen gevraagd wangslijm af te staan voor een DNA-vergelijking met na de moord aangetroffen sporen.