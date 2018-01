Elton John neemt afscheid in Ziggo Dome

De afscheidstournee van Elton John genaamd Farewell Yellowbrick Road doet ook Nederland aan. Concertorganisator Mojo maakte bekend dat de Britse popzanger op 15 mei 2019 optreedt in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De kaartverkoop voor John’s laatste liveshow begint 9 februari om 10.00 uur. De tour, die over vijf continenten gaat, duurt drie jaar en bestaat uit driehonderd optredens. Het optreden belooft een muzikale en visuele reis te worden door zijn carrière van meer dan vijftig jaar hits. Elton John zegt dat hij in prima conditie is: ,,Dat moet ook wel als je drie jaar gaat optreden”. Na deze wereldtournee gaat de zanger meer tijd besteden aan de opvoeding van zijn kinderen.