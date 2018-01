Kamer bezorgd over brexit-voorbereiding douane

VVD, D66 en CDA maken zich zorgen over de voorbereiding op de brexit door organisaties die toezicht houden op het grensverkeer, zoals de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Wordt er al extra personeel geworven en geld voor deze organisaties vrijgemaakt, vroegen de regeringspartijen woensdag in een debat aan minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken).

In Frankrijk worden al extra mensen geworven voor de douane, zei Kees Verhoeven (D66). ,,Is Nederland daar al mee bezig?” Volgens Pieter Omtzigt van het CDA moeten nieuwe douaniers nu al worden opgeleid als al het grensverkeer met Groot-BrittanniĆ« straks moet worden gecontroleerd. Ook ondernemersorganisaties hebben zorgen over de voorbereiding van de douane op de brexit. Zij wijzen er op dat de douane nauwelijks nog nieuwe mensen heeft aangenomen, aldus Roelof Bisschop (SGP). ,,En over een jaar moeten ze er bij wijze van spreken al staan.”