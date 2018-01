Musical Annie M.G. Schmidt wint vier awards

De musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt is met vier prijzen de grote winnaar geworden van de Musical Awards 2018. De voorstelling won zowel de prijs voor de beste grote musical als die voor de beste vrouwelijke hoofdrol. Simone Kleinsma mocht die prijs in ontvangst nemen voor haar rol van Annie M.G. Schmidt.

Thomas Acda won twee awards. Hij won de prijs voor beste mannelijke hoofdrol in een grote musical voor zijn rol in Fiddler On The Roof. Daarnaast mocht hij samen met David Middelhoff de prijs voor de beste muziek in de voorstelling De Marathon ophalen.

Jacob de Groot werd uitverkoren als aanstormend talent voor zijn rol in Fiddler On The Roof.

Nederlandse musicalliefhebbers vinden The Lion King de beste musical van het jaar. De voorstelling won de AD-publieksprijs bij de Musical Awards.