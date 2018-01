Onthoofde pop: raad spreekt afschuw uit

De partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben hun afschuw uitgesproken over de onthoofde pop die vorige week was neergezet bij de Emir Sultan-moskee in Noord. Ze noemden de actie verwerpelijk, walgelijk en onacceptabel. De kwestie werd besproken in een spoeddebat.

Vooral dat de bloederige pop dicht in de buurt van een basisschool was neergezet, kon rekenen op ontzette reacties. Het hoofd van de pop hing aan een hek, het lichaam lag daaronder, en op een briefje stond de tekst: ,,De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan”.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen zei dat hij intussen een gesprek heeft gehad met Moskee Alert, een groep Amsterdamse moskeeën. Tijdens die bijeenkomst veroordeelde hij het incident. ,,We zijn één Amsterdam en dit hoort dus niet bij Amsterdam. Een geloof belijden is een essentie in de Grondwet. Een moskee moet een veilig huis zijn.”

Wie achter de pop zit, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of het gaat om de de actiegroep Rechts in Verzet, die op 11 maart een demonstratie heeft aangekondigd tegen de bouw van een nieuwe megamoskee in Amsterdam-Noord.

Tijdens het raadsdebat werd aangestipt dat het aantal meldingen van discriminatie in Amsterdam toeneemt, niet alleen op basis van geloof maar ook als het gaat om seksuele voorkeur. Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim (diversiteit) zei daarover dat er nog geen cijfers van zijn, maar dat het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam bevestigt dat het aantal meldingen stijgt en dat een aanvraag voor extra geld in de pijplijn zit.