Prinses Laurentien leest tijgerverhaal voor

Prinses Laurentien leest woensdagochtend tijdens het Nationale Voorleesontbijt peuters en kleuters voor uit het prentenboek van het jaar: Ssst! De tijger slaapt. Dit gebeurt in het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Bekende en onbekende Nederlanders gaan op de 15e editie van de Nationale Voorleesdagen in heel Nederland op kinderdagverblijven, crèches, basisscholen en openbare bibliotheken de allerkleinsten voorlezen.

Dit jaar hebben onder anderen Dieuwertje Blok, Erik Akerboom, Pieter Broertjes, Alain Clark en Xander van der Wulp zich aangemeld. Doel van het initiatief is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

‘Ssst! De tijger slaapt’ is geschreven en geïllustreerd door Britta Teckentrup en door een jury van jeugdbibliothecarissen uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar. De voorleescampagne, die tot zaterdag 3 februari duurt, is een initiatief van Stichting Lezen en wordt georganiseerd door CPNB.