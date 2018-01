VVD en D66 voeren druk op bij pensioenen

VVD en D66 voeren de druk op bij werkgevers en werknemers om samen tot een hervorming van de pensioenen te komen. De VVD hoopt dat de sociale partners uiterlijk in maart een advies formuleren. Ook coalitiepartner D66 wil snel resultaat.

Anders moet het kabinet zelf stappen ondernemen, vindt VVD-Kamerlid Roald van der Linde. Volgens D66’er Steven van Weyenberg is de ,,tijd van handelen” aangebroken.

Beide partijen maakten dat duidelijk tijdens een debat over een voorstel van 50PLUS om een mogelijke verlaging van pensioenen vanaf 2020 te voorkomen. Volgens de partij moeten pensioenfondsen zich kunstmatig arm rekenen door de lage rente. 50PLUS wil die rente voor maximaal vijf jaar op minimaal 2 procent zetten.

Maar VVD, D66 en coalitiepartner CDA laten geen spaan heel van het plan. Zij noemen het niet verstandig dat de fondsen zich met een ,,fantasierente” rijker rekenen.

Het legt beslag op de pensioenen van de komende generaties, aldus Van der Linde. Ook Van Weyenberg waarschuwt voor het doorschuiven van risico’s naar de toekomst. ,,We kunnen niet doen alsof de rente hoger is dan hij is”, benadrukt CDA’er Pieter Omtzigt.

50PLUS verdedigt het plan als een noodmaatregel die moet verhinderen dat gepensioneerden ,,onnodig” inleveren. De partij krijgt daarbij steun van onder meer SP en PVV. ,,Al jaren zijn gepensioneerden de klos. Fondsen kunnen nu wat lucht krijgen en de pijn de komende jaren verzachten”, zegt PVV’er Leon de Jong.

GroenLinks, dat eerder nog zeer kritisch was over het plan, twijfelt inmiddels. ,,Het is een dilemma”, aldus Kamerlid Rik Grashoff. De partij wil liever geen tijdelijke oplossing en ook niet dat jongeren de dupe worden, maar vindt ook dat kortingen moeten worden voorkomen.