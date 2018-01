In Venlo is een woning ingestort. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, meldt de politie. De oorzaak zijn vermoedelijk bouwwerkzaamheden naast het pand aan de Bergstraat. Volgens de gemeente werd naast het pand gegraven in verband met nieuwbouwwerkzaamheden.

Ook een naastgelegen woning is beschadigd. De omliggende panden zijn ontruimd. De Bergstraat ligt in het centrum van Venlo.