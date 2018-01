Acteur vraagt koning om actie tegen Shell

Acteur Marcel Hensema is op Facebook een actie begonnen tegen Shell. Hij roept mensen op zijn petitie te ondertekenen, gericht aan koning Willem-Alexander, met als doel om het bedrijf het predicaat koninklijk af te nemen.

Shell heeft ,,met zijn opstelling in het Groningse gasverhaal” alle bijzondere voorwaarden geschonden die hangen aan dat predicaat, vindt de acteur. ,,Als een onderneming dit predicaat wil voeren (zo staat op koninklijkhuis.nl) dient o.a. de bedrijfsvoering onberispelijk te zijn.” Dat is bij de Shell niet het geval, stelt Hensema. Zo is het bedrijf meermaals veroordeeld tot boetes en schikkingen.

Op de site van RTV Noord stelt de acteur dat hij vindt de koning kleur moet bekennen. ,,Het zou prachtig zijn als we een paar duizend Groninger brieven naar de koning sturen, dan kan hij er niet omheen om er serieus naar te kijken”, aldus Hensema, die onder andere bekend is van de tv-serie Hollands Hoop.

Olie- en gasbedrijf Shell is samen met ExxonMobil eigenaar van de NAM, dat zich bezighoudt met de gaswinning in het noorden.