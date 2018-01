AIVD en MIVD keken mee met Russische hackers

De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben een belangrijke rol gespeeld in een onderzoek van de FBI naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. De inlichtingendiensten infiltreerden in de zomer van 2014 in de beruchte Russische hackgroep Cozy Bear en onderschepten cruciale informatie. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en de Volkskrant.

De diensten kregen toegang tot een groep Russische hackers die volgens westerse inlichtingendiensten in opdracht handelden van Rusland. Ze zagen hoe de Russen zich onder meer toegang verschaften tot het Witte Huis, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en het DNC, het dagelijks bestuur van de Democratische Partij.

De informatie die de Nederlandse diensten aan de Amerikanen gaf, stond aan de basis van het FBI-onderzoek naar de Russische beïnvloeding op de verkiezingsstrijd tussen de Democratische kandidaat Hillary Clinton en de Republikeinse kandidaat Donald Trump. Dat onderzoek wordt momenteel geleid door de Amerikaanse speciaal aanklager Robert Mueller.