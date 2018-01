Duncan Stutterheim koopt Westergasfabriek

De Amsterdamse Westergasfabriek is in andere handen. Duncan Stutterheim, medeoprichter van ID&T, heeft het terrein samen met een aantal andere partijen overgenomen. Het betreft alle zeventien monumentale gebouwen en het Conscious Hotel, dat momenteel wordt gebouwd.

Stutterheim en zijn vrouw Lisca, die een belangrijke rol gaat spelen in de exploitatie, hebben voor de koop een fonds opgezet. Daarin zitten ook vastgoedbedrijf Milten, Harvest Vastgoed en een aantal stille vennoten. Ze hebben 75 miljoen euro betaald aan de huidige eigenaar, MeyerBergman Erfgoed Groep.

Het Westergasfabrieksterrein heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een culturele hotspot, met diverse horecagelegenheden en creatieve ondernemers. Het is de bedoeling dat het huidige concept voor de gebouwen behouden blijft. De komende vijf jaar blijft MeyerBergman nog wel als aandeelhouder (50 procent) betrokken bij de exploitatie.

,,Als ras-Amsterdammer richt ik mij samen met mijn vrouw Lisca, na het afsluiten van mijn werkzame leven in de dancescene, steeds meer op de sociaal culturele programmering van de stad”, zegt Stutterheim in een reactie. ,,Dit project kwam daarmee voor ons op het ideale moment.” De ondernemer is ook betrokken bij de A’DAM Toren, het voormalige Shellgebouw aan het IJ, dat is omgetoverd tot een toeristische trekpleister.