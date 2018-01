Gerard Ekdom wint Gouden RadioRing

Het radioprogramma Ekdom in de Ochtend van Gerard Ekdom heeft donderdagavond de Gouden RadioRing 2017 gewonnen, de jaarlijkse publieksprijs voor het beste radioprogramma. Tijdens het Radio Gala in Theater Gooiland in Hilversum reikte de burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes de prijs uit.

De andere kanshebbers waren het nachtprogramma Kaj van Kaj van der Ree (3FM, BNNVARA), de ochtendshow Mattie, Fien & Igmar (Qmusic), Somertijd met Rob van Someren (Radio 10) en De Staat van Stasse van Stefan Stasse (Radio 2, KRO-NCRV). De Gouden RadioRing werd donderdag voor de twaalfde keer uitgereikt.

Het publiek verkoos Annemieke Schollaardt en Gerard Ekdom tot beste vrouwelijke en beste mannelijke dj, waardoor beiden de Zilveren RadioSter 2017 wonnen. Ekdom won de prijs al driemaal eerder, Schollaardt haalde deze titel ook al in 2011 binnen. Eerder werd al bekend dat de Marconi Oeuvre Award naar Adam Curry ging. Hij ontving de prijs uit handen van Frits Spits.