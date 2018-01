Gerard Timmer nieuwe directeur van de NOS

Gerard Timmer (49) wordt de nieuwe algemeen directeur van de NOS. Hij volgt daarmee Jan de Jong op, die eind vorig jaar bij Feyenoord aan de slag ging. Timmer is nu nog algemeen directeur van BNNVARA en begint op 1 mei met zijn nieuwe functie.

Timmer richtte in 1997 omroep BNN op en was daar tot 2006 voorzitter. Hij werkte daarna kort bij SBS en werd daarna directeur televisie bij de Nederlandse Publieke Omroep. In 2014 begon hij in zijn huidige functie.

BNNVARA heeft Marc Adriani als tijdelijk vervanger van Timmer aangesteld. Hij gaat per 1 februari aan de slag.