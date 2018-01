Meer onderzoek naar verdwenen schepen Javazee

Het ministerie van Defensie gaat nader onderzoek doen naar de verdwijning van gezonken Nederlandse oorlogsschepen in de Javazee. Aanleiding is de recente berichtgeving in Indonesische en Nederlandse media over de verdwenen schepen. De uitkomst van het officiële onderzoek klopt volgens de berichten niet.

De Indonesische nieuwssite Tirto.id en De Telegraaf berichtten deze maand over de drie verdwenen oorlogsschepen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zinken werden gebracht door de Japanners. Met de berging van de De Ruyter, Java en Kortenaer verdwenen ook de lichamen van de militairen die met hun schip ten onder gingen. De uitkomst van het officiële onderzoek klopt volgens Tirto.id niet. Er zouden toch vergunningen zijn afgegeven voor bergingswerkzaamheden in het gebied waar de schepen lagen. Ook zouden menselijke resten in een verzamelgraf zijn begraven.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) laat de Kamer donderdag weten dat de berichtgeving is onderzocht, maar dat experts van Defensie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geen nieuw bewijs hebben gevonden van wrakstukken van de schepen. ,,Voor zover zij nu en op basis van de beschikbare informatie kunnen vaststellen zijn de beelden van scheepsresten al eerder door ons onderzocht”, schrijft de minister.

Andere delen van de berichten, over bijvoorbeeld de stoffelijke overschotten, zijn volgens de minister wel aanleiding voor nieuw onderzoek. Ook Indonesië duikt opnieuw in de kwestie, heeft het land laten weten. De Nederlandse ambassadeur spreekt donderdag met de Indonesische minister van Transport.