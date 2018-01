Omwonenden ingestorte woning weer thuis

Bewoners van huizen aan de Bergstraat in Venlo kunnen terug naar huis. In die straat stortte woensdag een huis in, de tachtigjarige bewoonster kon op het nippertje haar huis verlaten. Zij en vijftien andere omwonenden werden elders opgevangen.

Donderdagmiddag kon alleen de bewoner van een naastgelegen woning niet meer terug. Dit pand is onbewoonbaar verklaard, liet de gemeente Venlo weten.

De mensen konden naar hun huis nadat gas en water weer waren aangesloten. Corporatie Woonwenz helpt de tachtigjarige vrouw en haar buurman bij het zoeken naar een ander onderkomen en organiseert na het weekend een informatiebijeenkomst.

,,Inmiddels is het ergste puin uit de straat verwijderd”, vertelt de Venlose burgemeester Antoin Scholten. ,,De aandacht kan nu uitgaan naar herstel van de schade. Ik merk dat mensen echt geschrokken zijn.”