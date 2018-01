Onderzoek naar instorten huis Venlo

De gemeente Venlo laat een onderzoek instellen naar het instorten van een woning woensdagmiddag in het stadscentrum. Een tachtigjarige bewoonster kon ternauwernood haar huis verlaten, voor het instortte. Volgens een woordvoerder laat de gemeente onderzoek doen naar de bouwkundige toestand van het pand aan de Bergstraat en naburige panden.

De gemeente laat ook oude bouwdossiers lichten en opnieuw bestuderen. ,,We willen weten hoe de constructie van de panden in elkaar zit of zat”, aldus de woordvoerder.

Oorzaak van de instorting waren waarschijnlijk nieuwbouwwerkzaamheden naast het pand. Een aannemer zag de muren van het huis scheuren en alarmeerde de bewoonster. Zestien mensen, de tachtigjarige vrouw en vijftien omwonenden, hebben de nacht elders doorgebracht. Voor de vrouw wordt vervangende woonruimte gezocht. De anderen moeten wachten tot gas en water weer zijn aangesloten.