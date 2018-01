Rotterdam voert ook regels vakantieverhuur in

De gemeente Rotterdam wil de verhuur van woningen via websites als Airbnb en Wimdu aan banden leggen. Zo mag een huis maximaal zestig dagen per jaar worden verhuurd en mag een huis aan maximaal zes mensen tegelijk worden verhuurd. Er komt echter geen meldplicht voor verhuurders.

Dat staat in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders waarover de gemeenteraad volgende maand moet beslissen. Het college vindt een meldplicht niet nodig omdat er anders dan in Amsterdam nauwelijks sprake is van problematiek. Zo staan er op Airbnb maar 1300 Rotterdamse adressen, in Amsterdam gaat om 18.000 eenheden. Volgens het college zijn de nieuwe regels vooral bedoeld om problemen te voorkomen.

Rotterdam gaat wel net als Amsterdam afspraken maken met Airbnb over onder meer de afdracht van toeristenbelasting en het doorgeven van overlastgevers.

Woningen van corporaties mogen niet verhuurd worden in Rotterdam. Ook wil de gemeente het bedrijfsmatige verhuur van panden via Airbnb tegengaan met de eis dat de verhuurder ook hoofdbewoner moet zijn van het object.