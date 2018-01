Tandartsen: mondhygiënisten kunnen niet boren

Het besluit van minister Bruins voor Medische Zorg om te experimenteren metmondhygiënisten die buiten de tandarts om gaan boren is ,,buitengewoon onverstandig en schadelijk voor de zorg aan de patiënt”, zegt voorzitter Wolter Brands van de branchevereniging van tandartsen KNMT.

,,Het besluit is volstrekt onbegrijpelijk. Het is niet onderbouwd, patiënten willen het niet, mondhygiënisten kunnen het niet en de zorg wordt er bovendien duurder van”, aldus de voorzitter. Daarbij leidt het besluit volgens hem tot nog meer verwarring over wie er wat doet in de mondzorg. ,,Zo weet de patiënt helemaal niet meer waar hij aan toe is.”

De KNMT ,,beraadt zich op de consequenties” van de beslissing van de minister.

Donderdag werd bekend dat mondhygiënisten vanaf 2020 zelfstandig kleine gaatjes mogen boren, verdoven en röntgenfoto’s maken. Nu kan dat nog alleen onder leiding van een tandarts. Het gaat in eerste instantie om een proef.

Minister Bruins wil dat tandartsen sommige taken overdragen aan mondhygiënisten. Er zijn al jaren te weinig tandartsen. Zij hebben ook steeds meer te doen, onder andere doordat ouderen minder gauw overgaan op een kunstgebit. Maar tandartsen houden bijvoorbeeld het boren van eerste gaatjes volgens de minister nog te vaak in eigen hand.

Mondhygiënisten die de nieuwe, zwaardere opleiding hebben gevolgd, mogen straks maximaal vijf jaar lang op eigen gezag boren, verdoven en foto’s maken. Ze zijn dan ook zelf eindverantwoordelijk en aansprakelijk.

Door het experiment kunnen tandartsen zich richten op de moeilijkere behandelingen. Als de proef goed uitpakt, maakt Bruins de nieuwe bevoegdheid voor de mondhygiënist mogelijk definitief.