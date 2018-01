Zes woningen onbewoonbaar na brand Amsterdam

Zes appartementen die woensdagavond in Amsterdam zijn ontruimd wegens brand in een aangrenzend eetcafé, zijn volgens woonstichting De Key door schade minstens een halfjaar onbewoonbaar. De brandweer evacueerde de bewoners van in totaal vijftien woningen aan de Sloterkade in Zuid.

De brand ontstond woensdag rond 20.00 uur in het afvoersysteem van de eetgelegenheid. Het vuur was volgens de brandweer lastig te bedwingen, doordat er verschillende brandhaarden in de buizen en de vloer van het gebouw waren. Bovendien verspreidde de brand zich via de vloeren van bovengelegen appartementen. Niemand raakte gewond.

In de ontruimde appartementen die niet direct aan het restaurant grenzen, is de schade minder ernstig. Bewoners van die woningen kunnen donderdag of vrijdag weer naar huis, liet een woordvoerder van de gemeente weten.