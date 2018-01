21.500 mannen gevraagd voor DNA-test Nicky

De politie begint op 24 februari met een grootschalig DNA-onderzoek waarvoor 21.500 mannen zijn uitgenodigd. Ze hoopt hiermee een doorbraak te bereiken in de slepende moordzaak-Nicky Verstappen uit 1998. Het gaat om het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in ons land. Deelname is op vrijwillige basis, zo werd vrijdag meegedeeld op een persconferentie.

De elfarige Nicky Verstappen werd in augustus 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunssummerheide vermoord. Een dader is nooit gevonden, maar wel DNA-sporen. Eerder werden die sporen al vergeleken met de 270.000 profielen in de Nationale DNA-databank. Dat leverde geen resultaat op. Eind 2017 werd 1500 mannen gevraagd wangslijm af te staan voor een DNA-vergelijking met na de moord aangetroffen sporen. Ook dat leverde niks op.

Nicky’s jongere zus Femke riep iedereen op vooral mee te werken aan het onderzoek. ,,Het is voor ons de allerlaatste strohalm. Het gemis zal nooit minder worden en we krijgen Nicky er ook niet mee terug, maar doe alsjeblieft allemaal mee”, zei ze. Femke was zeven jaar toen haar broertje werd vermoord. ,,Voor mijn ouders en mij is het nog steeds dagelijkse realiteit. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wie heeft het gedaan? Ik snap niet dat iemand hier twintig jaar mee rond kan lopen.”

DNA-onderzoeken werden eerder, maar op veel kleinere schaal, gehouden na de moord op Milica van Doorn in Zaandam en die op Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaagwesteinde.

De DNA-afname vindt grotendeels plaats tot 16 maart. Daarna duurt het nog zes tot twaalf maanden voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

De Duitse grens is een barrière. Duitsland kent geen DNA-verwantschapsonderzoek. ,,Als de dader aan de andere kant van de grens woont, zullen we hem niet vinden, tenzij hij familie heeft in Limburg”, zei hoofdofficier van justitie Jan Eland.

Het DNA wordt afgenomen van 17.500 mannen in Heerlen, Brunssum en Landgraaf. Daarnaast van nog eens 4000 mannen die in 1998 in de regio woonden, maar nu verhuisd zijn.