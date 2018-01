Doorbraak in onderzoek tragisch ongeluk door kei in Schijndel

In het onderzoek naar een tragische ongeluk in Schijndel, dat werd veroorzaakt door een kei die op het wegdek lag, hield de politie vrijdag 26 januari een 17-jarige jongen uit Schijndel aan. Tynni Habraken raakte destijds zeer ernstig gewond bij de aanrijding in haar woonplaats. Dat meldt Meierijstad.nieuws.nl.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van 23 op 24 juni op de Structuurweg in Schijndel. Het slachtoffer reed toen rond 3.45 uur over een kei die op deze weg lag, kreeg een klapband en botste vervolgens tegen een boom. Tynni raakte zwaargewond. Ze liep een incomplete dwarslaesie op en het is nog maar de vraag of ze ooit weer zelfstandig kan lopen. De kei, die naar het lijkt doelbewust op de weg is gelegd, zorgde voor een uiterst gevaarlijke situatie. In verband met de verdenking van poging tot doodslag die hierop rust, is de politie destijds een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart om de zaak te onderzoeken.

Aanhouding

Het intensieve speurwerk van de rechercheurs leidde vrijdag tot de aanhouding van een 17-jarige Schijndelse verdachte. Hij werd in de vroege ochtend in zijn woning aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het doelbewust neerleggen van de kei op de Structuurweg die bewuste nacht.