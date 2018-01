Eis 7 jaar tegen vrouw die vriend doodstak

Tegen een 28-jarige vrouw uit Marknesse die in juli 2017 haar vriend doodstak, is een celstraf van zeven jaar geëist. De steekpartij gebeurde op haar 28e verjaardag waarbij een ruzie tussen de twee ontaardde in een gevecht en de dodelijke steekpartij. Beiden hadden die avond gedronken.

De vrouw zei zich achteraf weinig te herinneren van de gebeurtenis. De officier van justitie vond dat er geen sprake was van noodweer. De vriend had haar weliswaar geslagen en aan haar haren getrokken maar om dan als reactie te steken met een mes is buitenproportioneel, betoogde de aanklager.

Hoewel ze vermoedelijk niet de bedoeling had haar vriend te doden, heeft ze wel het risico genomen dat hij zou overlijden door te steken, zei de officier.