Bij graafwerkzaamheden aan de Lagebrugweg in Helenaveen (Noord-Brabant) is een man om het leven gekomen. Volgens de politie is hij onder stroom komen te staan en ter plaatse overleden. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet onderzoek naar het bedrijfsongeval.

De politie kon nog geen details bekendmaken over de identiteit van de man.