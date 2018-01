Minister Ollongren trots op veiligheidsdiensten

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is ‘trots’ op de Nederlandse veiligheidsdiensten en vindt dat ze goed werk doen. Maar over betrokkenheid van AIVD en MIVD bij een FBI-onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 wil ze niets kwijt. ,,Over wat kranten vandaag melden kan ik niets zeggen,” zei de minister.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en de Volkskrant blijkt dat de Nederlandse inlichtingendiensten cruciale informatie van een Russische hackgroep hebben onderschept. Hoewel Ollongren hier niet op wilde ingaan, wees ze wel op jaarverslagen van de AIVD, waarin wordt gewezen op het gevaar van digitale spionage.

Ollongren wilde ook geen verband leggen tussen het nieuws over de Nederlandse veiligheidsdiensten en het referendum dat op 21 maart wordt gehouden over de ‘sleepwet’. Die moet veiligheidsdiensten ruimere mogelijkheden bieden digitale informatie te onderscheppen. Tegenstanders vrezen voor een aantasting van de privacy.