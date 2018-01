Omstreden Europarlementariër SGP zwaait af

De in opspraak geraakte SGP-Europarlementariër Bas Belder keert na de verkiezingen in 2019 niet terug in het Europees Parlement. De 71-jarige Belder gaat met pensioen. Zijn beoogd opvolger is Bert-Jan Ruissen, die nu nog op het ministerie van Landbouw werkt aan het Europees landbouwbeleid.

Belder ruziede afgelopen jaar met het partijbestuur. Hij wil niet zeggen waaraan hij de onkostenvergoeding besteedt die hij van het Europees Parlement ontvangt, hoewel hij dat zijn partij had beloofd. De kwestie is nog altijd niet opgelost.

Ruissen (45) werkte eind jaren negentig al voor de Brusselse fractie waarvan de SGP deel uitmaakte en ,,voelt zich thuis in internationale fora”. Over de verantwoording van vergoedingen zegt Ruissen ,,heldere afspraken” te hebben gemaakt met het partijbestuur. ,,Als volksvertegenwoordiger moet je je niet alleen intern, maar ook naar buiten verantwoorden. Het gaat tenslotte om belastinggeld.”

De leden van de SGP moeten nog wel met de voordracht van Ruissen instemmen, maar dat is doorgaans niet meer dan een formaliteit. De SGP is uitzonderlijk vroeg met de bekendmaking van de nieuwe lijsttrekker. Ruissen trad zo vroeg naar buiten omdat zijn gooi naar een zetel in het Europees Parlement hem dwingt af te zien van het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen in Krimpen aan den IJssel. Hij verwachtte daarover vragen.

De SGP gaat het liefst weer de Europese verkiezingen in samen met de ChristenUnie, zoals de twee partijen gewend zijn. De SGP ziet voor samenwerking ook geen beletsel, zoals bijvoorbeeld de uitsluiting van vrouwen door de SGP in het verleden dat wel was. Maar de twee moeten nog om de tafel.