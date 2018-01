Onjuiste info op HEMA-cadeaukaarten

HEMA verkoopt ‘Lekker weg’-cadeaukaarten die niet op alle locaties ingewisseld kunnen worden die op de verpakking staan. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma Kassa, dat daar zaterdag aandacht aan besteedt.

HEMA verkoopt tien soorten van de kaarten, zoals Sushi of tapas voor twee, Etentje voor twee en Weekendje overnachten voor twee. Ze kunnen volgens HEMA op een groot aantal locaties in Nederland worden besteed. Het werkelijke aantal ligt bij zes van de tien kaarten echter lager, zo ontdekte Kassa. En in sommige vermelde steden kunnen ze helemaal niet worden verzilverd. Het zou al sinds 2015 spelen.

Het winkelbedrijf erkent het probleem, maar haalt de kaarten niet uit de winkels. Een tekstbordje in de winkel moet klanten vanaf maandag erop wijzen dat de informatie op de verpakking niet klopt en dat ze voor het actuele aanbod altijd online moeten kijken. ,,Voor de zomer wordt de verpakking aangepast”, zegt een woordvoerster, die het ,,heel vervelend” vindt.