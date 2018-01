Opnamestop eerste hulp Radboudumc om storing

Het Radboudumc in Nijmegen heeft de spoedeisende hulp gesloten en neemt geen nieuwe patiënten meer op. De volledige opnamestop is sinds 16.45 uur van kracht vanwege een storing in het netwerk.

Door de storing zijn diverse ICT-systemen niet of minder goed beschikbaar. De zorg voor patiënten die op dit moment al zijn opgenomen, is gewaarborgd, aldus het ziekenhuis.

Patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen of traumacentra. Vanwege de storing is het elektronisch patiëntendossier mijnRadboud tijdelijk ook niet beschikbaar.

Het ziekenhuis verwacht dat het zeker tot in de nacht of zaterdagochtend kan duren voordat de storing helemaal is verholpen en de systemen weer volledig beschikbaar zijn.