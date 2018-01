Oud-stuntman Hammy de Beukelaer overleden

Voormalig stuntman Hammy de Beukelaer is vrijdag overleden. Hij stierf na een kort ziekbed op 87-jarige leeftijd in Amsterdam, laat zijn zoon weten.

De Beukelaer begon in de jaren zestig als stuntman. Hij werd in 1967 bekend met zijn team in de serie Floris van Paul Verhoeven. Zijn bedrijf bestaat nog steeds en wordt gerund door zijn zoon Willem. Het team heeft aan honderden nationale en internationale producties meegewerkt. In 2008 ontving het stuntteam van Hammy de Beukelaer een Gouden Kalf (speciale juryprijs).

De Beukelaer was al enige tijd met pensioen.