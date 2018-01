Plakkaat gekozen tot ‘pronkstuk van Nederland’

Het Plakkaat van Verlatinghe is ‘Het pronkstuk van Nederland’ geworden. Het Nederlandse publiek maakte die keuze tijdens een live-uitzending op NPO 2. In de finale stonden ook de microscoop van Antoni van Leeuwenhoek, die tweede werd, en het schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.

Het Plakkaat van Verlatinghe, uit het jaar 1581, is de officiƫle beslissing van de Nederlandse Staten-Generaal om afstand te nemen van de Spaanse vorst Filips II en hem niet langer als heer der Nederlanden te erkennen. Het Plakkaat markeert de geboorte van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

‘Ambassadeurs’ van negen objecten probeerden deze week onder leiding van Jort Kelder hun onderwerp zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. Ambassadeur van het winnende Plakkaat (44 procent van de stemmen) was neuropsycholoog Erik Scherder. De eerste onafhankelijkheidsverklaring ter wereld ligt in het Nationaal Archief in Den Haag. Het archief krijgt nu een bronzen schild.

Daarnaast geeft PostNL een postzegelvel uit met daarop de winnaar van Het pronkstuk van Nederland.