Rutte vol lof over eurocommissaris Timmermans

Premier Mark Rutte is vol lof over Europees Commissaris Frans Timmermans. Hij noemde hem vrijdag ,,een man van groot gezag”, die op een breed front actief is in Brussel. Rutte reageerde tijdens zijn wekelijkse persconferentie op een artikel op de Amerikaanse nieuwssite Politico, waarin staat dat de ster van Timmermans is verbleekt in Brussel.

De PvdA’er zou veel minder hoog in aanzien staan dan verwacht werd in 2014, toen hij tot eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie werd benoemd, bericht de site. Rutte wilde overigens niet ingaan op de vraag of het kabinet Timmermans volgend jaar, als er Europese verkiezingen zijn, opnieuw zal voordragen als de Nederlandse kandidaat bij de Europese Commissie.

Timmermans was vrijdag op bezoek bij de ministerraad om ,,bij te praten”. Volgens Rutte werd daarbij over een groot aantal onderwerpen gesproken, zoals de interne markt, het verminderen van de Europese regeldruk en de Brexit. De premier onderstreepte dat ,,Europa meer moet doen en minder moet beloven.”