Trimbos: veel meer doden door overdosis drugs

In twee jaar tijd is het aantal drugsdoden in Nederland bijna verdubbeld. Waren er in 2014 in totaal 123 geregistreerde sterfgevallen door een overdosis, in 2016 waren het er 235. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-instituut en het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

De onderzoekers maken wel een kanttekening bij deze cijfers: mogelijk is de toename van het aantal drugsdoden ook deels toe te schrijven aan een verbeterde registratie.

Ook zijn meer opslagplaatsen van synthetische drugs ontmanteld: in 2016 waren het er 84, twee jaar eerder nog 61.

Uit de NDM blijkt verder dat het percentage rokers afneemt en dat zes op de tien volwassenen meer dan één glas alcoholhoudende drank per dag drinken. Dat aantal ligt boven de norm die de Gezondheidsraad aanhoudt.