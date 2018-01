EOD naar Wijk bij Duurstede na plofkraak

Bij een pinautomaat in Wijk bij Duurstede is zaterdagochtend een plofkraak gepleegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is naar de locatie uitgerukt, omdat niet duidelijk is of er nog een tweede explosief ligt, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht.

De plofkraak deed zich voor rond 06.45 uur op een pinautomaat aan de gevel van een Jumbo-supermarkt. ,,Het was een flinke klap, wat ervoor heeft gezorgd dat het pand een beetje ontzet is. Er wordt gekeken of het pand gestut kan worden, zonder dat eventuele sporen van de kraak verloren gaan”, aldus de woordvoerder, die zegt dat er gevaar is op instorting.

De supermarkt is niet opengegaan en blijft waarschijnlijk de rest van de dag dicht, zegt een woordvoerder van de betreffende Jumbo-vestiging.

De omgeving rondom de pinautomaat is afgezet, veel hulpdiensten zijn aanwezig. Wegens de mogelijke aanwezigheid van explosieven is aan omwonenden gevraagd ramen en deuren open te zetten.