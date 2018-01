Door een steekpartij in Emmen (Drenthe) is een zwaargewonde gevallen. De politie heeft twee andere personen die bij het incident betrokken waren, aangehouden en meegenomen voor verhoor. De gewonde is naar het UMCG in Groningen gebracht. De steekpartij vond plaats aan De Laan van de Mare. Over de achtergrond van het geweld is nog niks bekend.