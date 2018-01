COC-prijs voor Homomonument Amsterdam

De Stichting Homomonument Amsterdam en sportactivist Karin Blankenstein hebben zondag de Bob Angelo Penning van het COC gekregen. Voorzitter Tanja Ineke reikte de penningen zondagavond uit in Paradiso in Amsterdam.

Stichting Homomonument Amsterdam kreeg de prijs ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan. Volgens het COC is het monument ‘heilige grond’ voor de emancipatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (lhbti’s) in Nederland. ,,Dankzij de stichting ontwikkelde het monument zich tot de plek voor lhbti’s om te herdenken, te protesteren, te feesten en onze vrijheid te vieren.’’ Ineke overhandigde de penning aan initiatiefnemer Bob van Schijndel en bestuursvoorzitter Daan Smeelen.

Karin Blankenstein ontving de prijs voor haar gepassioneerde inzet voor lhbti-acceptatie in de sport. ,,Een wereld waar ‘uit de kast komen’ voor lhbti’s nog lang niet altijd vanzelfsprekend is. Met haar John Blankenstein Foundation nam Karin tal van initiatieven: van kleedkamergesprekken en regenboogaanvoerdersbanden tot een breed plan voor lhbti-acceptatie in het voetbal met de KNVB.’’

De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, oprichter en eerste voorzitter van het COC. Eerdere winnaars waren onder anderen Erwin Olaf, Boris Dittrich, Paul de Leeuw, André van Duin en Arie Boomsma.

Ineke lanceerde in Paradiso ook de lhbti-kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Op rainbowvote.nu presenteren politieke partijen hun standpunten over lhbti-emancipatie.