Smartwatch houdt gevangene 24/7 in de gaten

Gevangenen die via een smartwatch hun fysieke gesteldheid meten. Of bewaarders die via een slimme armband zien dat een gedetineerde erg gespannen is. Science fiction? Niet als het ministerie van Justitie en Veiligheid het advies van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) opvolgt.

Het instituut heeft onderzoek gedaan naar de haken en ogen van dit soort apparaten in de gevangenis. ,,De inzet van wearables kan de fysieke gezondheid bevorderen, bijvoorbeeld met een stappenteller of slaapmeter.”

Het WODC ziet ook buiten de gevangenis mogelijkheden, zo staat in het rapport ‘De zelfmetende justitiabele’ dat maandag verschijnt. Als de veroordeelde onder toezicht staat bij de reclassering, kan er via een enkelband bijvoorbeeld worden gemeten of er alcohol is genuttigd.

Volgens het WODC zijn smartwatches en fitnesstrackers tamelijk ingeburgerd, toch plaatst het instituut tegelijkertijd een aantal kanttekeningen.

Zo zijn er zorgen over privacy, de matige ICT-structuur in de gevangenissen en de veiligheid van de apparaten. Daarbij is er ook nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe fysiologische gegevens agressie kunnen voorspellen.