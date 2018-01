De politie trof zondagnacht een zwaargewonde halfnaakte man aan in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. De man was door het dak gevallen van het pand aan de Oudegracht en is naar het ziekenhuis gebracht.

De eigenaar van Oudaen waarschuwde de politie toen hij op camerabeelden de man, die mogelijk een diefstal wilde plegen, zag. De politie trof de man rond 03.30 uur vannacht ter plaatse aan. Hij was gevallen en had voor de val al zijn kleding naar beneden gegooid.

Een medewerker van Oudaen laat aan het AD weten dat de man door de lichtkoepel in het dak is gevallen en vier verdiepingen naar beneden is gestort.

De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie spreekt van een verwarde man.

