Advocaat Bouterse: Nederland was boosdoener

De advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, Irvin Kanhai, is maandag aan het begin van zijn pleidooi in de rechtszaak over de decembermoorden meteen uitgevallen naar oud-kolonisator Nederland. Hij schetste de omstandigheden rond 1982, toen legerleider Bouterse aan de macht was gekomen. Volgens Kanhai gedroeg Nederland zich als ,,de grote hersenspoelmachine” met als doel Bouterse weg te krijgen, zei hij voor de krijgsraad in Paramaribo.

Kanhai zal naar verwachting urenlang bezig zijn met zijn pleidooi.

Het proces gaat over de moorden in december 1982 op vijftien tegenstanders van het toenmalige militaire regime onder leiding van Bouterse. Zij waren prominente inwoners van Suriname, zoals advocaten, journalisten en een vakbondsleider.

Tegen Bouterse, de huidige president, is een celstraf van twintig jaar geƫist, evenals tegen vijf andere verdachten.