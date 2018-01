Deel kramen Markthal Rotterdam onhygiënisch

Bij bijna de helft van de onderzochte kramen in de Rotterdamse Markthal schort het aan de hygiëne. Dit meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een controle bij 76 marktkramen. Daaruit blijkt dat er 36 in overtreding waren. Bij negentien van deze kramen is ongedierte aangetroffen.

Van de 36 zaken komen er 23 vanaf met een waarschuwing. Dertien kunnen rekenen op een boete omdat ze zich hebben schuldig gemaakt aan ernstige of herhaalde overtredingen. Aanleiding voor de controle was een recente spoedsluiting na muizenoverlast.