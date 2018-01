Eminem na vijftien jaar weer naar Nederland

Eminem komt naar Nederland. De Amerikaanse rapper geeft op 12 juli een concert in het Goffertpark in Nijmegen. Het is Eminems eerste Nederlandse show sinds 2003.

Toen trad hij twee keer op in de Amsterdam ArenA. Het optreden in Nijmegen maakt deel uit van een wereldtournee die in het teken staat van Eminems laatste album Revival, dat eind vorig jaar verscheen.

Revival werd in Nederland Eminems tweede plaat die de top van de Album Top 100 wist te bereiken. In Groot-Brittanniƫ was het zijn achtste opeenvolgende nummer 1. Hij evenaarde daarmee het record van Led Zeppelin en ABBA.

De kaartverkoop begint vrijdag, maakte Mojo bekend.