Hoogwaterpiek bij Lobith 14,20 boven NAP

De hoogwatergolf heeft bij Lobith zijn hoogtepunt al bereikt. Het waterpeil is er nu aan het zakken, meldt Rijkswaterstaat. Zondagmiddag werd 14,20 meter boven NAP als piek gemeten. De dienst verwachtte 14,30 meter boven NAP. Maandagochtend was het water al gezakt naar 14,11 meter.

Volgens een woordvoerster is de hoogwatergolf nog een of twee dagen in ons land. ,,Bij Zwolle wordt bijvoorbeeld maandag omstreeks 18.30 uur het hoogtepunt (51 centimeter boven NAP) bereikt.”

Inspecteurs houden de toestand van de dijken nauwlettend in de gaten. Het is deze winter al de derde hoogwatergolf. Veel laaggelegen parkeerplaatsen langs de Rijn, IJssel en Waal zijn afgesloten en rivierponten uit de vaart genomen.