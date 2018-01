Korte storing bij DigiD door DDoS-aanval

DEN HAAG – Ook DigiD, het digitale overheidsloket, is maandag getroffen door een DDoS-aanval. Beheerder Logius meldde dat DigiD door de aanval aan het einde van de middag circa vijf kwartier beperkt beschikbaar was.

Eerder maandag werden ook de Rabobank en de Belastingdienst getroffen door een DDos-aanval. In het weekend waren ING en ABN Amro het doelwit.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend.