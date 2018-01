Meer lokaal nieuws in tijdlijn Facebook

Facebookgebruikers krijgen straks meer nieuws uit hun woonplaats en hun omgeving in hun tijdlijn te zien. Het netwerk past de samenstelling van de pagina aan. Daardoor komen lokale berichten hoger te staan. Dit begint in de Verenigde Staten en het is de bedoeling dat andere landen later dit jaar aan de beurt komen.

Facebook komt ook met een apart onderdeel, waarin allerlei nieuws en informatie over een gemeenschap te vinden is. Today In (Vandaag In), heet die rubriek. Die wordt eerst getest in zes Amerikaanse steden en wordt in de komende maanden uitgebreid,

Facebook had enkele weken geleden al aangekondigd dat berichten van vrienden prominenter in beeld zullen komen. De bedoeling is dat mensen meer op elkaar gaan reageren, in plaats van dat ze passief door een overzicht scrollen zonder er verder iets mee te doen. Het moet Facebook bovendien betrouwbaarder maken. Het gaat volgens Facebook om ,,betekenisvolle sociale interacties” en kwalitatief nieuws uit de omgeving past bij dat streven. ,,Al ons werk om nepnieuws, misleidende informatie, clickbait, sensatiezoeken en nepaccounts tegen te gaan, geldt nog steeds”, benadrukt het platform.