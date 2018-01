Ministerie: getroffenen kunnen het zelf nog af

De Belastingdienst, de banken en andere instellingen die DDoS-aanvallen hebben te verduren zijn vooralsnog zelf in staat die af te slaan. Als dat verandert, staat het ministerie van Justitie en Veiligheid naar eigen zeggen klaar om bij te springen.

De aanvallen van de laatste dagen op Nederlandse instellingen zijn heel geavanceerd, aldus het ministerie. ,,Maar bijvoorbeeld de Nederlandse banken staan er in Europa om bekend dat ze hun cyberveiligheid goed op orde hebben. Je ziet wel vaak dat dat weer geavanceerdere aanvallen uitlokt. Er wordt nu op heel hoog niveau gestreden.”

Het ministerie kan nog niet zeggen of de aanvallen uit dezelfde koker komen, laat staan wie er achter zit. ,,We volgen het nu op de voet, zodat we straks achter de daders aankunnen.” Het inzetten van bijvoorbeeld meer mankracht vindt het ministerie vooralsnog niet nodig.