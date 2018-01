NCTV: DDoS-aanvallen steeds geavanceerder

De DDoS-aanvallen zoals die van afgelopen weekend op ING en ABN Amro worden steeds geavanceerder. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof. ,,We moeten blijven investeren in digitale veiligheid.”

Maandag werden ook de Rabobank en de Belastingdienst getroffen door een DDos-aanval. Schoof is tevreden over de manier waarop de banken met de DDos-aanvallen omgaan. ,,Financiële instellingen pakken het goed en professioneel op.” Ook is Schoof goed te spreken over samenwerking met de banken. ,,Informatie wordt uitgewisseld en we staan in nauw contact met elkaar.”

De NCTV kan niet zeggen of er een verband is tussen de aanvallen.